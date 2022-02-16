Застой на строительном рынке Азербайджана серьезно повлиял на ремонтные работы

Растущий спрос на стройматериалы повышает их цену, и это, естественно. С постепенным смягчением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), многие отрасли экономики, в том числе строительный сектор, начали оживляться. Поскольку эта

Растущий спрос на стройматериалы повышает их цену, и это, естественно. С постепенным смягчением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), многие отрасли экономики, в том числе строительный сектор, начали оживляться. Поскольку эта сфера является одной из основных движущих сил экономического роста, проявление здесь повышения цен - это нормально.

Повышение цен на стройматериалы заставило как отдельных людей, так и тех, кто рассматривает этот дело в качестве бизнеса, оставить ремонтные работы незавершенными. Некоторые рассматривают это как временное явление, думая, что цены снизятся, после чего они смогут продолжить незаконченные дела. Но эксперты не так оптимистичны.

Как сообщил Report эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев, нет вероятности снижения цен на стройматериалы, так как для этого нужны соответствующие причины.

«Если налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении строительных материалов будет снижен, если снизится таможенная пошлина на импорт стройматериалов, то это повлияет на цены. В нынешних реалиях снижение цен не правдоподобно. Наоборот, может случиться так, что из-за мировых процессов цены на стройматериалы возрастут», - отметил эксперт.

По словам Э.Фарзалиева, в строительстве преимущественно используется древесина, а она завозится из России: «Цена на нее выросла более чем в два раза».

Он отметил, что за последний год стоимость таких материалов, как шурупы, гвозди, арматура, выросла в два раза.

В Ассоциации производителей стройматериалов Азербайджана, комментируя рост цен, заявили, что основная причина роста цен связана с повышением стоимости сырья специальных видов продукции (цемент и т.д.).