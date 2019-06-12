Заслуженный журналист освобожден от должности в ГТК

Заслуженный журналист Эльман Бабаев освобожден от занимаемой должности в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

Как сообщает Report, он уволился по собственному желанию.

В начале прошлого месяца Э.Бабаев был назначен инспектором в пресс-службе комитета.

Глава пресс-службы Натиг Ахундов подтвердил данную информацию Report.

Отметим, что Бабаев работал в газете "Kaspi" и агентстве Trend в 2001–2008 годах. В 2008-2012 годах он был заведующим сектором по связям с общественностью отдела страховой и пенсионной политики и стратегических исследований Государственного фонда социальной защиты Азербайджана, в 2012-2013 годах - заместителем директора отдела международных отношений и связей с общественностью аппарата фонда, в 2014-2018 годах - начальником отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты.

Распоряжением президента от 15 июля 2015 года ему присвоено почетное звание "Заслуженный журналист".