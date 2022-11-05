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Заработает Бакинский Дом МСП

Заработает Бакинский Дом МСП Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики планирует сдать в эксплуатацию Бакинский Дом МСП.
Бизнес
5 ноября 2022 г. 16:05
Заработает Бакинский Дом МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики планирует сдать в эксплуатацию Бакинский Дом МСП.

Как сообщает Report, об этом зампредседателя правления Агентства Самир Гумбатов сказал на церемонии открытия IT Academy.

Он отметил, что работы уже подходят к концу.

"KOBİA во многих вопросах поддерживает стартапы. Например, мы выдаем стартап-сертификат, и его владелец на три года получает налоговые льготы. Также возможно получение стартапами финансовой поддержки. Мы как KOBİA мобилизовали все силы для расширения вашей дальнейшей деятельности", - добавил С.Гумбатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı KOB Evi" istifadəyə veriləcək

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