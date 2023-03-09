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Запускается консультационный центр е-коммерции для азербайджанских компаний 

Запускается консультационный центр е-коммерции для азербайджанских компаний  По инициативе Цифрового торгового узла (ЦТУ), оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, и EU4Digital, партнера портала Azexport, в Азербайджане начнет работу консультационный центр электронной коммерции для местных ко
Бизнес
9 марта 2023 г. 16:55
Запускается консультационный центр е-коммерции для азербайджанских компаний 

По инициативе Цифрового торгового узла (ЦТУ), оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, и EU4Digital, партнера портала Azexport, в Азербайджане начнет работу консультационный центр электронной коммерции для местных компаний.

Об этом Report сообщили в центре.

Основной целью реализации проекта является поддержка предприятий в вопросах выхода на международный рынок, логистики, маркетинга, налогообложения и других сферах.

Участие в проекте, охватывающем март, апрель и май 2023 года, позволит азербайджанскому бизнесу зарегистрироваться на международных рынках, выбрать правильные продукты для электронной коммерции и их маркетинговую стратегию, эффективно обслуживать клиентов, использовать логистические возможности, находить решения юридических, налоговых, логистических и других проблем, связанных с электронной коммерцией. Проект будет охватывать такие рынки, как Amazon, Allegro, Ebay, Otto, ETSY, Bol.com, Zalando, Kaufland, Pigu.It.

4 групповых тренинга по конкретным темам электронной коммерции и выбранным рынкам (например, Amazon, eBay) будут проводиться в марте, апреле и мае. Аудио / видео / письменные индивидуальные консультации по системе (5 часов для каждой компании) будут доступны в марте, апреле, мае и июне.

Для регистрации https://bit.ly/3ZArEpR

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkətləri üçün e-ticarət konsultasiya mərkəzi işə başlayacaq

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