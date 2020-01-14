Оглашены сроки запуска азербайджано-белорусского завода по сборке тракторов в Турции - ЭКСКЛЮЗИВ

Запуск азербайджано-белорусского завода по сборке тракторов (Azerbaijan-Turkey Uretim Birliyi Traktor, ATUB) в турецком городе Кырыккале запланирован на март.

Об этом сказал Report cодиректор завода Мурад Исмайлов.

«Задержка с запуском совместного предприятия связана с погодными условиями в Кырыккале и с получением обязательных разрешений на производство тракторов", - сказал М.Исмайлов, подчеркнув, что на инвестициях и объемах производства это никак не повлияет.

Отметим, что торжественное открытие завода планировалось еще в прошлом году.

В первые три года деятельности завода ежегодный объем выпуска составит от 500 до 3 тысяч тракторов: в первый год запланировано 500 тракторов.

Ежегодная потребность Турции в тракторах составляет около 70 тыс единиц, в этой связи первоначально, в течение года-полтора, они будут выпускаться с целью обеспечения внутреннего рынка, но в будущем планируется поставлять трактора на зарубежные рынки, в частности, в Африканские страны.

Сборочное производство минских тракторов в Турции будет организовано при поддержке Гянджинского автомобильного завода, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом. Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 - экологического стандарта Евро-4.

Первоначальный объем инвестиций в данный проект составляет 17 млн долларов. Соотношение долей составляет 50/50. Гянджинский автомобильный завод вложил свою долю участия в проекте за счет привлеченных от азербайджанских и турецких инвесторов средств.

После вложения запланированных 17 млн долларов инвестиций производственная мощность завода будет доведена до 5- 7 тыс тракторов в год. Производственная цепочка будет следующей: 70% крупных узлов будут поставляться из Беларуси на Гянджинский автозавод, откуда после обработки будут направляться для окончательной сборки в Кырыккале. 30% комплектующих будут азербайджанского производства.

В будущем, примерно через три-четыре года на заводе Кырыккале планируется также организовать производство некоторых видов запчастей.

Общая площадь турецкого производства 7 тыс кв.м. Кырыккале располагается в 80 км от Анкары