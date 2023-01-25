Запущено совместное предприятие Азербайджанской инвесткомпании и Star Mining

ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащее Министерству экономики, совместно с ООО Star Mining учредило ООО Shahbulaq Mining.

ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащее Министерству экономики Азербайджана, совместно с ООО Star Mining учредило ООО Shahbulaq Mining.

Как сообщает Report, об этом написал министр Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

"В настоящее время ведутся геологоразведочные работы с целью уточнения запасов Шахбулагского месторождения, расположенного в Агдамском районе", - отметил он.

Отметим, что Star Mining является победителем конкурса по проекту "Шахбулагский каменный карьер", который будет реализован на освобожденных от оккупации территориях.

Государственная налоговая служба при Министерстве зарегистрировала Shahbulaq Mining 2 декабря прошлого года по юридическому адресу город Баку, Ясамальский район, улица генерала Иззята Гамидова, 31, квл 3161. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч манатов, а законным представителем является Рустам Агалы оглы Мухтаров.