Запущена платформа содействия инвестициям тюркских государств

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) объявил о создании Сети содействия инвестициям тюркских государств (TurkIPAnet).

Тюркский инвестиционный фонд (TIF) объявил о создании Сети содействия инвестициям тюркских государств (TurkIPAnet).

Как сообщили Report в TIF, запуск состоялся в рамках Четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2025).

“Новая платформа направлена на укрепление инвестиционного сотрудничества между странами тюркского мира, повышение их привлекательности для прямых иностранных инвестиций, а также развитие механизмов обмена знаниями, координации усилий и реализации совместных инициатив между агентствами по продвижению инвестиций (IPA)”, - отметили в фонде.

В ходе форума главы инвестиционных агентств стран-членов Организации тюркских государств подписали Меморандум о взаимопонимании, который формально закрепил создание сети TurkIPAnet. Также была представлена структура этого соглашения, определяющая ключевые принципы и направления взаимодействия.

Стороны подчеркнули важность усиления координации в продвижении как иностранных, так и внутренних региональных инвестиций. Было отмечено, что более тесное сотрудничество между IPA тюркских стран необходимо для формирования интегрированного, устойчивого и эффективного инвестиционного пространства в рамках Тюркского мира.