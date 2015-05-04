​Запущен новый проект известного бизнесмена Анара Ализаде - ФОТО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Руководствуясь призывом президента Азербайджана представителям деловой элиты направить все свои усилия на поддержку диверсификации экономики и развития ненефтяного сектора, учредитель и владелец группы компаний “Union Grand Energy PTE” Анар Ализаде запустил в Баку новый проект - "Baku Business Factory" (BBF). Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Анара Ализаде на собственном сайте.

Основной целью BBF является оказание профессиональной поддержки на первых этапах проектам молодежи с креативными бизнес-идеями, которые окажут положительное воздействие на экономическое и социальное развитие страны.

Говоря о необходимости создания BBF, Анар Ализаде отметил: "В последнее время в нашей стране по инициативе молодежи организовываются множество новых бизнес-проектов. Однако большую часть из них не удается продолжить. В качестве причин можно указать недостаточность опыта в управлении и маркетинге, материально-технической базы, инвестиций, трудности в создании команды, а также другие факторы. В конечном итоге, несмотря на то, что наша молодежь выдвигает умные и творческие идеи, такого рода причины создают им препятствия в достижении успеха.

В последние годы под руководством президента И.Алиева правительство проводит широкомасштабные мероприятия в целях устранения подобного рода причин, создания условий для успешной организации бизнеса молодежью, а также оказания им непосредственной поддержки. В результате проведения этих мероприятий и претворения в жизнь государственных программ количество молодых людей, организующих успешный бизнес, растет с каждым днем. Руководствуясь недавним призывом президента, направленному бизнес-сообществу, направить все свои усилия на развитие инновационных проектов в стране, мы, как представители деловой элиты решили учредить BBF для того, чтобы поддержать наше государство в данной сфере, способствовать диверсификации азербайджанской экономики. Мы верим, что любому молодому азербайджанцу с незаурядной идеей достаточно дать один шанс для достижения им успеха. Мы постараемся оказать поддержку для создания такого шанса и передать им свой успешный опыт".

Свою деятельность BBF будет осуществлять в рамках двух структурных отделов. В одном из отделов – Стартап лаборатории будет предоставляться определенное время для принятых в лабораторию стартапов в зависимости от сложности и доходности проекта. На это время BBF предоставит стартапам офисы и офисное оборудование, бесплатные IT услуги, организует тренинги по бизнесу и менеджменту, проводимые местными и иностранными экспертами. Проявившие и оправдавшие себя за отведенное им время стартапы получат возможность получить инвестиции от BBF.

В другом отделе - Коворкинг-центре (Сo-working center) в основном фрилансеры (программисты, переводчики, дизайнеры и т.д.), представители малого бизнеса и проектов смогут воспользоваться общим пространством для осуществления своей деятельности. Своим внешним видом Коворкинг-центр мало отличается от других офисов. Основное отличие - это отсутствие любой зависимости друг от друга людей, которые будут здесь работать. Офис организации также отличается своим внешним видом. В офисе созданы все условия для работы и отдыха, для свободы действий стартапов, малых бизнесов и фрилансеров: рабочие залы с разнообразным дизайном, конференц-залы, комната отдыха и игр, кухня, здесь также есть высокоскоростной интернет, телефон, служба ресепшн и другое необходимое для офиса оборудование.

Более подробной информацией о Baku Business Factory Вы можете ознакомиться на сайте http://bbf.az