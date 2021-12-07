Запрет дизельных авто приведет в ЕС к потере 300 тыс. рабочих мест

В результате запрета дизельных автомобилей к 2035 году Европейский союз (ЕС) потеряет около 500 тыс. рабочих мест.

В результате запрета дизельных автомобилей к 2035 году Европейский союз (ЕС) потеряет около 500 тыс. рабочих мест.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, вместо них будут созданы 226 тыс. новых рабочих мест в электромобильной промышленности.

Европейская ассоциация автомобильных поставщиков предупреждает о высокой цене быстрого перехода на транспортные технологии с нулевыми выбросами. Как следствие, отраслевые предприятия будут вынуждены сокращать штат для аккумуляции средств на «зеленый» переход. Объем сокращения в ассоциации оценили в 501 тыс. рабочих мест, из которых более двух третей исчезнут в период с 2030 по 2035 гг..

В то же время опрос PwC показал, что для производства электромобильных комплектующих будет создано 226 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, нетто-потери рабочих мест в автомобильной промышленности составят примерно 275 тыс..

В прошлом году в Германии был выпущен санкционированный правительством отчет, согласно которому около 400 тыс. рабочих мест в стране могут быть потеряны из-за отказа от двигателей внутреннего сгорания.

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что такие апокалиптические сценарии «вероятно, несколько преувеличены». Ведь даже при переходе с нефтяных автомобилей на электромобили конструкция последних остается неизменной: сиденья, краска, кузовные работы, салоны, колеса, оси.

Напомним, что во II квартале 2021 года на аккумуляторные электромобили (BEV) пришлось 7,5% общеевропейских продаж. Это вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Регистрации BEV в странах ЕС увеличились на 231,6%, достигнув 210 298 единиц.

Спрос на автомобили на природном газе (NGV) за тот же период увеличился на 41,8% — до 13 497 единиц. Регистрации автомобилей на сжиженном углеводородном газе (LPG) увеличились более чем вдвое (+134,1%) и составили 59 363 единицы.