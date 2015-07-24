​Запрещена деятельность лечебно-оздоровительного центра "Истису" - ФОТО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Сальянским территориальным управлением Государственной службы контроля по техническому урегулированию и стандартизации при Государственном комитете Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам осуществлены мероприятия государственного контроля в расположенном в поселке городского типа Хыллы Нефтчалинского района и принадлежащем физическому лицу Гасанову Джамалу Салех оглы лечебно-оздоровительном центре "Истису".

Как сообщили Report в комитете, в центре населению оказываются оздоровительные услуги, включающие лечебное питание, гостиничное проживание и использование йодобромной воды (истису). В ходе расследования стало известно, что организация не имеет лицензии министерства здравоохранения для оказания оздоровительных услуг. Так, из-за отсутствия врача для обследования обращающихся в центр лиц, им предлагалось использование ванн с лечебной водой без предварительного обследования, что создавало угрозу для их жизни и здоровья. В центре не имелось протокола испытания или заключения, подтверждающего химический состав лечебной воды, а также инструкции по принятию лечебных ванн. Температурный режим подаваемой в ванны воды не контролировался.

В лечебно-оздоровительном центре также обнаружены серьезные недочеты в сфере оказания услуг общественного питания. Так, приготовление пищи проводилось без наличия технологической инструкции и рецептуры, не имелось сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов на используемое в производстве сырье, не соблюдалось товарное соседство продуктов, молочные и мясные продукты хранились вместе. Предлагаемые блюда готовились заранее и хранились в холодильнике. В центре также отсутствует лаборатория для тестирования продукции.

По итогам проверки было принято решение об ограничительных мерах, запрещающих оказание услуг населению в лечебно-оздоровительном центре.