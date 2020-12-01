Запоздавшее решение парламента, или прощайте, полиэтиленовые пакеты

Стоит отдать предпочтение замене пластиковых бутылок на стеклянные, поскольку стекло пригодно для многократного использования

В Азербайджане принят законопроект, который запрещает предпринимателям импорт, производство, продажу и выдачу потребителям на объектах торговли, общественного питания и услуг полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Как сообщает Report, в связи с этим Милли Меджлис принял в третьем чтении проект поправок в закон "Об охране окружающей среды".

Этот проект разработан на основе "Плана мероприятий на 2019-2020 годы по снижению воздействия отходов пластиковых упаковок на окружающую среду в Азербайджане".

Так, законопроект относительно полиэтиленовых пакетов вступит в силу с 1 января 2021 года, других предметов одноразового использования – с 1 июля 2021 года.

В случае несоблюдения закона предпринимателям грозит штраф на сумму до 4 000 манатов. То есть должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица – от 3 000 до 4 000 манатов с конфискацией полиэтиленовой продукции. За повторное правонарушение в течение 1 года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, а юридические лица - на сумму от 4 000 до 5 000 манатов.

Принятие закона было положительно встречено многими. Однако некоторые полагают, что в законе все еще есть определенные пробелы, и его принятие принесет дополнительные издержки компаниям и в конечном итоге стоимость продукции возрастет, что спровоцирует общий рост цен в стране.

Report обсудил данную тему с рядом специалистов.

Пластиковую упаковку можно заменить стеклянной тарой

Доцент кафедры инженерных и прикладных наук Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), эксперт пищевой отрасли Эльсевяр Фарзалиев считает решение парламента запоздавшим: "Если мы будем продолжать использовать тару, которая выделяет вредные вещества, это означает регресс общества".

Эксперт отметил, что, по результатам лабораторных исследований, полиэтиленовый пакет разлагается за 200 лет, в то время как древесине на это требуется 6 лет, бумажным пакетам – несколько месяцев: "Здоровье человека бесценно. Дополнительные расходы на экологичную упаковку не дороже здоровья каждого потребителя. Чтобы избежать воздействия вредных ингредиентов на организм человека, стоит немного увеличить затраты".

По его словам, будет расширено использование стеклянной и жестяной посуды: "Следует разработать наиболее оптимальные виды тары из натуральных материалов. Можно разработать альтернативные материалы, которые заменят полиэтилен, к примеру, из древесных стружек, отходов производства мебели, с применением биотехнологических методов. Естественно, над этим должны работать научно-исследовательские институты".

Э.Фарзалиев считает, что стоит отдать предпочтение замене пластиковых бутылок на стеклянные, поскольку стекло пригодно для многократного использования: "Стекло не взаимодействует с продуктом, которым наполняется тара, и его качество не меняется. Во-вторых, использование тары различной цветовой гаммы помогает защитить продукт от внешнего воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. В-третьих, стекло можно использовать неоднократно после стерильной обработки".

Эксперт рассказал также об ожидаемом росте спроса на стеклянную тару: "В стране вновь откроются пункты приема бутылок, будут построены предприятия по их производству".

Часть предприятий уйдет с рынка

Экономист-эксперт Рашад Гасанов также считает, что в качестве альтернативы пластику предпочтение будет отдано использованию стеклянных бутылок, себестоимость которых дороже пластиковых: "Следовательно, стоимость производимой продукции будет расти, и это в конечном итоге также отразится на потребительских ценах".

Помимо этого, по мнению эксперта, фактическое снижение спроса на использование пластиковой продукции в стране приведет к тому, что специализирующиеся в этой сфере предприятия должны будут сменить профиль деятельности: "К примеру, они могут сменить технологическое оборудование и наладить производство стеклянных бутылок или фаянсовой посуды. Спрос в любом случае будет снижен, а производство сократится. По этой причине значительная часть предприятий также, вероятно, уйдет с рынка".

Потребителям будут выдаваться пакеты Eco friendly

Как сообщила Report заведующая отделом по связям с общественностью сети маркетов OBA Фазилат Самедова, поскольку полиэтиленовые пакеты, продаваемые в их сети, превышают 15 микрон, проблем с новым законом не возникнет: "В любом случае, мы считаем, что использование полиэтилена наносит большой вред".

Она отметила, что их компания, как и другие сети маркетов, тратят сотни тысяч манатов на производство этих полиэтиленовых пакетов: "Они не подлежат вторичной переработке и поэтому наносят большой ущерб природе. Сеть OBA планирует использовать пакеты Eco friendly, которые поступят в продажу с января по заниженной цене".