ЗАО Baku Steel Company продолжает осуществлять экологические проекты

Защита окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются ключевыми направлениями корпоративной социальной ответственности ЗАО "Baku Steel Company" (BSC).

Защита окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются ключевыми направлениями корпоративной социальной ответственности ЗАО "Baku Steel Company" (BSC).

Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, организовала семинар по осведомленности в области охраны окружающей среды для своих сотрудников.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики провели семинар в конференц-зале BSC.

В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как охрана окружающей среды, растительности, воздуха, экологическая безопасность, а также эффективное использование природных ресурсов, которые стали предметом активного обсуждения. Необходимо отметить, что BSC в этом году постоянно участвует в экологических проектах. Вчера завершилась экологическая выставка, организованная в рамках проекта корпоративной социальной ответственности "Go Green" совместно с Издательским домом “Nargis” и открытая для посетителей в Морском порту с 13 октября.

Выставка была посвящена охране окружающей среды и призвана донести до людей современные экологические проблемы с помощью произведений искусства. Экспонаты выставки изготовлены из мусора, собранного в разных районах столицы в ходе уборки в течение текущего года. Компания BSC в этом году представила инсталляцию “Надежда на лучшее” (Hope for the Best) (автор работы Теймур Гарибов). Компания и раньше участвовала в экологических выставках – таких, как Planet Calling, Reduce, Reuse, Recycle, Respect, Make the Earth Smile, организованных при поддержке BSC, с аналогичными экспозициями, и в настоящее время они установлены перед административным зданием Компании. Композиция Hope for the Best также заняла достойное место среди других произведений. Компания BSC также приняла участие в акциях посадки деревьев, организованных в 2023 году Исполнительными властями Наримановского и Бинагадинского районов, а также города Сумгаит.