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ЗАО “Baku Steel Company” начало экспорт труб в США

ЗАО “Baku Steel Company” начало экспорт труб в США ЗАО “Baku Steel Company”, крупнейшая металлургическая компания Кавказа, начала экспортировать трубы в США.
Бизнес
15 мая 2023 г. 14:01
ЗАО “Baku Steel Company” начало экспорт труб в США

ЗАО “Baku Steel Company”, крупнейшая металлургическая компания Кавказа, начала экспортировать трубы в США.

Расширение и укрепление позиций компании на внешнем рынке является одной из основных целей ЗАО “Baku Steel Company”. В результате успешного представления производимой продукции на внешнем рынке бесшовные трубы различного диаметра были поставлены из Азербайджана в США (штат Техас).

Трубы были произведены в соответствии с требованиями Американского стандарта "ASTM A106" на Трубопрокатном заводе ЗАО "Baku Steel Company" и соответствуют высоким стандартам. Согласно стандарту, заготовки, используемые в производстве, получают из прочной стали марки “Gr.B“ (Grade B). Согласно еще одному требованию стандарта, экспортная операция началась после окраски труб антикоррозийными красками и их упаковки специальным методом.

Следует отметить, что производимые в ЗАО "Baku Steel Company" трубы разных размеров и типов, в том числе используемые в нефтегазовой отрасли, закупаются партнерами и крупными компаниями в Италии, Румынии, Турции, Тунисе, России, Казахстане и других странах.

Напомним, что в ЗАО «Baku Steel Company» в настоящее время производятся высококачественная арматура, катанка (проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также ассортимент фасонного литья. За время своей деятельности продукция компании, наряду с местным рынком, так же продавалась более чем в 20 странах Европы, Америки и Азии под маркой “Made in Azerbaijan”. В 2022 году ЗАО “Baku Steel Company” было принято в регулярное членство в World Steel Association (Всемирная Ассоциация Производителей Стали), которая является влиятельной международной ассоциацией производителей железной и стальной продукции.

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Версия на английском языке ФотоBaku Steel Company CJSC starts to export pipes to the USA
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Steel Company” ABŞ-a boru ixracına başlayıb

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