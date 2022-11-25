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"Baku Steel Company" готовит новую стратегию развития

"Baku Steel Company" готовит новую стратегию развития ЗАО «Baku Steel Company», крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, успешно продолжает разработку среднесрочной и долгосрочной стратегии развития на 2023-2030 годы. В рамках этого уже предпринимается ряд шагов в области подготовки общей ко
Бизнес
25 ноября 2022 г. 10:00
Baku Steel Company готовит новую стратегию развития

ЗАО "Baku Steel Company", крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, успешно продолжает разработку среднесрочной и долгосрочной стратегии развития на 2023-2030 годы. В рамках этого уже предпринимается ряд шагов в области подготовки общей концепции развития и преобразования Компании, и совершенствования системы корпоративного управления.

Полад Гумматов, 1-й Заместитель Генерального директора ЗАО "Baku Steel Company", сказал:

"При разработке нашей стратегии развития мы учитываем передовой международный опыт и мировые тенденции, наблюдаемые в металлургической отрасли. Так, совместно с ведущими консалтинговыми компаниями мира ведется работа по разработке стратегии, оценке потенциальных инвестиций, диагностике и улучшению текущего технического и технологического состояния на всех производственных предприятиях, принадлежащих Компании. Я также хотел бы подчеркнуть, что одним из наиболее важных аспектов для ЗАО «Baku Steel Company» является полное обеспечение безопасности труда и здоровья ее сотрудников в процессе производства. В этой сфере к процессу также привлечены специалисты из европейских стран с целью улучшения охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды внутри Компании в соответствии с международной практикой в металлургической отрасли. С 2023 года следующей целью ЗАО "Baku Steel Company", будет еще более успешное продолжение своей деятельности с обновленной стратегией и постоянно развивающейся системой корпоративного управления".

Следует отметить, что тяжелая промышленность, в том числе черная металлургия, является одним из важных направлений ненефтяного сектора в Азербайджане, и ее развитие считается одним из приоритетных направлений. Развитие горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса в стране предусмотрено документом "Стратегическая дорожная карта развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике", утвержденным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Подготовка среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ЗАО "Baku Steel Company" также важна с точки зрения поддержки реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной главой государства.

Напомним, что ЗАО "Baku Steel Company" в настоящее время производит высококачественную арматуру, катанку, круглый прокат, бесшовные трубы, квадратные и круглые заготовки, а также различные фасонные отливки. Со дня своего основания 20 лет назад ЗАО "Baku Steel Company" стала известным брендом как в Азербайджане, так и во всем регионе, ее продукция пользуется большим спросом на местном рынке, а также экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.

В октябре 2022 года ЗАО "Baku Steel Company" было принято в качестве постоянного члена Всемирной ассоциации стали, которая является престижной международной организацией металлургов мира.

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Версия на азербайджанском языке “Baku Steel Company” yeni inkişaf strategiyasını hazırlayır
Версия на английском языке Baku Steel Company preparing new development strategy 

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