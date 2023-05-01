Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе предпринимателям окажут финансовую помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об оказании предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за пользование коммунальными услугами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об оказании предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за пользование коммунальными услугами.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях ускорения экономического оживления, повышения инвестиционной привлекательности, создания современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, применения инновационных технологий, реализации промышленного потенциала и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях глава государства постановил с 1 января 2023 года в течение 10 (десяти) лет выплачивать предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, за счет средств государственного бюджета финансовую помощь в размере 20 (двадцати) процентов средств, выплачиваемых ими в соответствии с тарифами ежемесячно используемых коммунальных услуг (услуги за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и выброс сточных вод).

Кабинету Министров Азербайджана поручено в пятнадцатидневный срок утвердить по согласованию с президентом Азербайджана порядок выплаты предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за использование коммунальных услуг (услуги за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и выброс сточных вод); ежегодно до 1 апреля каждого года информировать главу государства об исполнении данного указа.