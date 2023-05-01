О нас

Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе предпринимателям окажут финансовую помощь

Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе предпринимателям окажут финансовую помощь Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об оказании предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за пользование коммунальными услугами.
Бизнес
1 мая 2023 г. 19:45
Занимающимся производственной деятельностью в Карабахе предпринимателям окажут финансовую помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об оказании предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за пользование коммунальными услугами.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях ускорения экономического оживления, повышения инвестиционной привлекательности, создания современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, применения инновационных технологий, реализации промышленного потенциала и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях глава государства постановил с 1 января 2023 года в течение 10 (десяти) лет выплачивать предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, за счет средств государственного бюджета финансовую помощь в размере 20 (двадцати) процентов средств, выплачиваемых ими в соответствии с тарифами ежемесячно используемых коммунальных услуг (услуги за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и выброс сточных вод).

Кабинету Министров Азербайджана поручено в пятнадцатидневный срок утвердить по согласованию с президентом Азербайджана порядок выплаты предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, финансовой помощи за использование коммунальных услуг (услуги за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и выброс сточных вод); ежегодно до 1 апреля каждого года информировать главу государства об исполнении данного указа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağda istehsalla məşğul olan sahibkarlara maliyyə yardımı göstəriləcək

Другие новости из категории

Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана
Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана
1 мая 2023 г. 17:49
В Белграде состоялся сербско-азербайджанский бизнес-форум
В Белграде состоялся сербско-азербайджанский бизнес-форум
1 мая 2023 г. 15:46
Азербайджан резко увеличил импорт торфа с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил импорт торфа с основного рынка поставок
1 мая 2023 г. 15:13
Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств
Азербайджан и Узбекистан расширяют производство автотранспортных средств
1 мая 2023 г. 14:58
Азербайджан возобновил поставки грузовых автомобилей из Румынии
Азербайджан возобновил поставки грузовых автомобилей из Румынии
1 мая 2023 г. 12:50
В Лачыне учреждена компания
В Лачыне учреждена компания
1 мая 2023 г. 12:25
Зампредседателя АЖД назначен гендиректором Сумгайытского технологического парка
Зампредседателя АЖД назначен гендиректором Сумгайытского технологического парка
1 мая 2023 г. 12:05
В Азербайджане экс-замминистра учредила компанию
В Азербайджане экс-замминистра учредила компанию
1 мая 2023 г. 11:38
Азербайджан увеличил закупки пшеницы из России почти в 3 раза
Азербайджан увеличил закупки пшеницы из России почти в 3 раза
1 мая 2023 г. 11:29
Азербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации
ФотоАзербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации
1 мая 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi