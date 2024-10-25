Зампредседателя азербайджанского Агентства по развитию экономических зон ушел в отставку

Заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Элькияр Зиядов подал в отставку.

Заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Элькияр Зиядов подал в отставку.

Как сообщает Report, он назначен советником председателя Федерации профсоюзов Азербайджана.

Зиядов начал свою карьеру в Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR в 2013 году. С 2018 по 2021 год руководил управлением компании по контролю коммерческой деятельности международных проектов. В 2021-2023 годах работал менеджером по маркетингу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", где возглавлял отдел развития бизнеса. Является победителем II конкурса “Yüksəliş”(Восхождение).