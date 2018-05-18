Зампред правительства Алтайского края: Нам надо увеличить товарооборот с Азербайджаном вдвое

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Товарооборот Алтайского края с Азербайджаном, к сожалению, не так велик, всего 8,5 млн. долларов в 2017 году и нам надо увеличить этот показатель вдвое".

Об этом Report заявил находящийся с визитом в Баку заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

"Принято решение на уровне правительства Алтайского края и лично губернатором Александром Карлиным продвигаться поближе к Европе. Мы также сотрудничаем со странами Средней Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, даже с Афганистаном и Ираном. Но как-то выпала из нашего контекста внешней торговли Республика Азербайджан. По импорту, в прошлом мы получили от вас продукцию на 32 тыс. долларов - это один "КамАз" гранатового сока, остальное же это наша продукция, где половину экспорта составляет зерно и зернобобовые. Дальше идет древесина и шины", - отметил В.Мещеряков.

Говоря об участии на Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности и Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки, В.Мещеряков сказал, что в мероприятии от Алтайского края приняли участие 20 человек, представляющие 13 предприятий разных направлений: "Мы привезли предприятия машиностроения, химической, текстильной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Алтайский край обладает большими земельными ресурсами. 10% всех пашен России расположено в Алтае - 6,5 млн. гектаров. Более 35% экономики Алтая поэтому занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. Наши позиции сильны по зерновым и зернобобовым культурам, мукомольной, круповой продукции. Мы занимаем первые места в России по выпуску данной продукции".

Заместитель председателя правительства Алтайского края также выразил удовлетворение организацией выставки: "Мы провели встречи со всеми предприятиями, официальными лицами, которых запрашивали. Почти все 13 руководителей предприятий провели встречи и нашли партнеров. Были заключены 4 договора на 18 тыс. тонн овощей, что составляет около 10 млн. долларов. Это только первый контракт. С 21 мая уже пойдет отгрузка. Это только начало. Дальше будем покупать орехи и т.д. Мы намерены улучшить наш товарооборот", - заявил Мещеряков, отметив, что в ходе визита делегации в Баку состоялись также встречи с министерством сельского хозяйства Азербайджана.

"Мы у себя разрабатываем технологические комплексы по почвообработке, силовым агрегатам и всему инвентарю прицепов. Мы предлагаем технологию для обработки определенных видов почвы. Ваше правительство выделило 160 млн. долларов на модернизацию или покупку техники для аграриев. Мы с удовольствием поучаствуем в тендерах. Я думаю, наша техника надежная, качественная. 15% сельхозтехники России производится в Алтайском крае. Уверен, мы найдем точки соприкосновения", -добавил он.

Зампред главы правительства Алтая также рассказал об имеющейся инфраструктуре и льготах для потенциальных азербайджанских инвесторов. По его словам, в крае имеются два логистических центра, способные хранить огромное количество овощей и фруктов. Также, он отметил наличие законодательства в Алтайском крае по льготам для предпринимателей и создание 5 моногородов, из которых два находятся в ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития - прим). "Там созданы хорошие льготы. На 10 лет предприятия освобождаются почти от всех налогов кроме двух", - подчеркнул В.Мещеряков.