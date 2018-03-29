Зампред Госкомитета: Выдача сертификата соответствия в Азербайджане не отменена

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Основная функция Центра аккредитации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана заключается в выдаче сертификата соответствия, подтверждающего качество экспортируемых отечественных товаров. Их выдача не отменена.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комитета Нияз Рагимов касательно слухов об отмене выдачи сертификата соответствия.

"Целью системы национальной аккредитации является развитие существующих лабораторий в Азербайджане. Центр работает в соответствии с международными стандартами", - сказал он.