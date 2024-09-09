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Замначальника ГНС: 24% углеродных единиц в мире охвачены углеродным ценообразованием

Замначальника ГНС: 24% углеродных единиц в мире охвачены углеродным ценообразованием Сегодня 24% углеродных единиц, выбрасываемых в глобальном масштабе, в той или иной форме охвачены углеродным ценообразованием.
Бизнес
9 сентября 2024 г. 14:24
Замначальника ГНС: 24% углеродных единиц в мире охвачены углеродным ценообразованием

Сегодня 24% углеродных единиц, выбрасываемых в глобальном масштабе, в той или иной форме охвачены углеродным ценообразованием.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева заявила на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

"Цифра может показаться небольшой, но 10 лет назад она составляла 7%. Это говорит о том, что применение углеродного ценообразования для достижения целей по сокращению выбросов между странами стало более популярным. Кроме того, как видно, этот финансовый инструмент необходим для финансирования программ адаптации в мире", - отметила она.

Мусаева отметила, что по данным Всемирного банка, сегодня в более чем 100 странах, объявивших свои национальные цели, применение положений об установлении цен на углерод определено как прямая цель.

"Некоторые страны предусмотрели в своих юрисдикциях, что для достижения этой цели они должны применять какую-либо форму углеродного ценообразования", - добавила замначальника налоговой службы.

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Версия на азербайджанском языке Vergi rəsmisi: "Dünyada karbon vahidlərinin 24 %-i karbon qiyməti ilə əhatə olunur"

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