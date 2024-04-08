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Замминистра: Мины препятствуют экономическому возрождению Карабаха

Замминистра: Мины препятствуют экономическому возрождению Карабаха Заложенные Арменией мины представляют угрозу для жизни людей и замедляют процесс экономического возрождения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Бизнес
8 апреля 2024 г. 12:51
Замминистра: Мины препятствуют экономическому возрождению Карабаха

Заложенные Арменией мины представляют угрозу для жизни людей и замедляют процесс экономического возрождения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на заседании совместного руководящего комитета правительства Азербайджана и ООН по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" в Баку.

Мамедов напомнил, что президент Азербайджана выдвинул инициативу о добавлении разминирования в повестку ООН до 2030 года в качестве 18-й цели устойчивого развития.

"COP29 может стать важной платформой для продвижения на международной арене этой инициативы. Совместные с ООН проекты будут способствовать борьбе с изменением климата, адаптации, а также реализации приоритетов нашей страны, касающихся успешного проведения COP29 в Азербайджане и других вопросов", - заявил Мамедов.

Замминистра также отметил, что приоритеты глобального развития, выдвинутые ООН и другими международными организациями, учтены в реализации программ по реинтеграции деоккупированных земель и I Государственной программы по "Великому возвращению".

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Версия на английском языке Deputy minister: Mine threat in Karabakh slows down process of economic revival
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qarabağda mina təhlükəsi iqtisadi dirçəliş prosesini ləngidir”

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