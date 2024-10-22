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Замминистра встретился с победителями программы "Путь к успеху"

Замминистра встретился с победителями программы "Путь к успеху" Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с победителями третьей программы развития карьеры "Путь к успеху".
Бизнес
22 октября 2024 г. 16:16
Замминистра встретился с победителями программы Путь к успеху

Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с победителями третьей программы развития карьеры "Путь к успеху".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Баширли подчеркнул, что конкурс предоставляет хорошую возможностью для выявления знаний и навыков сотрудников, их лидерских качеств и стратегического мышления. Замминистра поделился личным опытом карьерного роста и поинтересовался деятельностью участников, их профессиональными целями.

На встрече обсуждались реализация индивидуальных планов развития участников и роль подобных инициатив в повышении кадрового потенциала страны.

Программа "Путь к успеху" учреждена для отбора лиц с управленческими способностями среди сотрудников структур, подведомственных Министерству экономики, поддержки их профессиональной подготовки, а также формирования банка кадрового резерва.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat nazirinin müavini “Uğur yolu” proqramının qalibləri ilə görüşüb

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