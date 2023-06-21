Замминистра: Впервые в государственном и частном секторах число трудовых договоров сравнялось

Впервые в истории независимости Азербайджана в государственном и частном секторах количество трудовых договоров сравнялось.

Впервые в истории независимости Азербайджана в государственном и частном секторах количество трудовых договоров сравнялось.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на Саммите человеческих ресурсов.

"Это важно с точки зрения диверсификации экономики. В то же время этот факт подчеркивает значимость и возможности частного сектора в стране. Устойчивое увеличение числа и развитие частных предприятий говорит о том, что они играют важную роль в развитии экономики Азербайджана. Этот прогресс создает новые перспективы для сотрудничества между государственным и частным секторами, способствует стабильности и росту экономики страны", - отметил он.