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Замминистра: Впервые в государственном и частном секторах число трудовых договоров сравнялось

Замминистра: Впервые в государственном и частном секторах число трудовых договоров сравнялось Впервые в истории независимости Азербайджана в государственном и частном секторах количество трудовых договоров сравнялось.
Бизнес
21 июня 2023 г. 12:39
Замминистра: Впервые в государственном и частном секторах число трудовых договоров сравнялось

Впервые в истории независимости Азербайджана в государственном и частном секторах количество трудовых договоров сравнялось.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на Саммите человеческих ресурсов.

"Это важно с точки зрения диверсификации экономики. В то же время этот факт подчеркивает значимость и возможности частного сектора в стране. Устойчивое увеличение числа и развитие частных предприятий говорит о том, что они играют важную роль в развитии экономики Азербайджана. Этот прогресс создает новые перспективы для сотрудничества между государственным и частным секторами, способствует стабильности и росту экономики страны", - отметил он.

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