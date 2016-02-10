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    ​Замминистра: В январе обращения в министерство налогов сократились на 20%

    Сахиб Алекперов: Это связано с сокращением проверок

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Количество обращений в налоговые органы Азербайджана в прошлом году составило в среднем  90 тыс., из них 3,5% - жалобы. 

    Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем в Баку налоговом форуме заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    С.Алекперов отметил, что в январе обращения в министерство налогов сократились на 20%: "В январе этого года количество обращений по сравнению с декабрем прошлого года сократилось на 20%. Это связано с сокращением проверок". 

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