​Замминистра: В январе обращения в министерство налогов сократились на 20%

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Количество обращений в налоговые органы Азербайджана в прошлом году составило в среднем 90 тыс., из них 3,5% - жалобы.

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем в Баку налоговом форуме заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов отметил, что в январе обращения в министерство налогов сократились на 20%: "В январе этого года количество обращений по сравнению с декабрем прошлого года сократилось на 20%. Это связано с сокращением проверок".