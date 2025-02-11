Замминистра: В прошлом году программой самозанятости воспользовались 2 500 молодых людей

В прошлом году 2 500 молодых людей воспользовались программой самозанятости, реализуемой Государственным агентством занятости при финансовой поддержке Всемирного банка.

В прошлом году 2 500 молодых людей воспользовались программой самозанятости, реализуемой Государственным агентством занятости при финансовой поддержке Всемирного банка.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на Форуме человеческого развития в Баку

Он отметил, что за прошедший период около 16 тысяч молодых людей приняли участие в различных курсах профподготовки. "В течение года проведено 150 ярмарок труда, а количество услуг по профподготовке превысило 200 тысяч", - добавил замминистра.

Керимов также подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы в стране до 400 манатов очень важно для молодых людей, которые вынуждены работать за минимальную плату на своих первых рабочих местах: "Главное для них – получение опыта и ценных навыков. Также при министерстве действует ООО "Центр инклюзивного развития и творчества DOST", где созданы условия для людей с ограниченными возможностями и молодежи. В течение года порядка 200 молодых людей могут совершенствовать здесь свои навыки".