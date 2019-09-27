​Замминистра: В Азербайджане действуют 154 германские компании

"На сегодняшний день Азербайджан и Германия подписали более 70 документов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на азербайджано-германском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, сейчас две страны реализуют 9 совместных проектов, из них 4 местных, а 5 международных, общей стоимостью около 30 млн евро.

Сафаров отметил, что в настоящее время в стране действуют 154 германские компании: "Некоторые из них являются подрядчиками в 66 проектах на общую сумму 1,6 млрд долларов. На сегодняшний день Германия инвестировала в Азербайджан 615 млн долларов, из которых 96% направлено в ненефтяной сектор. Азербайджан вложил в Германию 3 млрд долларов".

По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Германией в январе-июле этого года превысил 1 мрлд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.