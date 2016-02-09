​Замминистра: В Администрацию президента представлены предложения, направленные на сокращение количества разрешений

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Если в будущем будет предложен какой-либо новый лицензированный вид деятельности, его непременно нужно включить в перечень утвержденных законом видов деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов при обсуждении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству законопроекта "О выдаче лицензий и разрешений".

По словам замминистра, список подлежащих лицензированию видов деятельности утвержден, и министерством были подготовлены и представлены в Администрацию президента предложения в направлении оптимизации количества разрешений: "Вместе с законопроектом должны быть утверждены как виды лицензированной деятельности, так и список разрешений. Считаю, что после утверждения законопроекта "О выдаче лицензий и разрешений" также утвердят и списки. В целом, регулирование данного процесса и отражение в указанном законе норм в соответствии с принятыми международным опытом стандартами, станет одним из важных шагов на пути улучшения бизнес атмосферы в стране".