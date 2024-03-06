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Замминистра: В 2023 году было трудоустроено 44,5 тыс. женщин

Замминистра: В 2023 году было трудоустроено 44,5 тыс. женщин Замминистра: В 2023 году в Азербайджане было трудоустроено 44 500 женщин
Бизнес
6 марта 2024 г. 14:31
Замминистра: В 2023 году было трудоустроено 44,5 тыс. женщин

В 2023 году в Азербайджане было трудоустроено 44 500 женщин.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев на проходящем в Баку мероприятии "Женская солидарность и инновационное будущее во имя зеленого мира".

По его словам, в 2023 году активными мерами содействия занятости были охвачены до 427 тыс. человек. Кроме того, 5 300 женщин прошли курсы профподготовки по востребованным на рынке труда профессиям, сказал он.

"Положительным результатом проделанной работы является рост числа женщин на рынке труда. Министерство труда и социальной защиты придает большое значение участию женщин в программах занятости", - сказал он.

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Версия на английском языке Women’s participation in active employment programs is significant, says Deputy Minister
Версия на азербайджанском языке Hidayət Abdullayev: "Aktiv məşğulluq proqramlarında qadınların iştirakına önəm verilir"

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