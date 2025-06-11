Замминистра: Узбекистан и Азербайджан работают над созданием электронной коммерческой платформы

Узбекистан и Азербайджан работают над созданием электронной коммерческой платформы, позволяющей заключать контракты на уровне B2B и B2C между двумя странами.

Узбекистан и Азербайджан работают над созданием электронной коммерческой платформы, которая позволит заключать контракты на уровнях B2B и B2C между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, в настоящее время наблюдается устойчивое развитие и стабильный рост товарооборота между Узбекистаном и Азербайджана - за последние пять лет он увеличился в 2 раза.

"Только за первые четыре месяца текущего года, согласно узбекской статистике, зафиксирован рост на 40%. Несмотря на позитивную динамику, нам необходимо работать над дальнейшим увеличением объемов, чтобы они соответствовали темпам экономического роста, поскольку потенциал наших экономик позволяет довести товарооборот до $1 млрд", - заявил Х.Тешабаев.

Замминистра подчеркнул готовность работать над увеличением экспорта из Азербайджана в Узбекистан транспортных средств, продукции текстиля, механического и технического оборудования.

"Для этого мы работаем в очень тесном взаимодействии. Одним из таких направлений, которое позволит нам все это развивать, является создание электронной коммерческой платформы для заключения контрактов", - подчеркнул Х.Тешабаев.

Представитель министра также выразил надежду на увеличение числа бизнес-миссий.

"Стоимость совместных проектов превышают более $2,2 млрд. Успешно реализуется строительство жилых комплексов и отелей. Узбекский бизнес активно участвует в реализации инвестпроектов в Азербайджане, в том числе в создании хлопкового кластера, расширении сборочного производства автомобилей в Гаджигабуле. Потенциал развития промышленной кооперации между странами чрезвычайно высок. В настоящее время Узбекистан формирует новый пакет проектов, и в скором времени мы представим его на рассмотрение инвестиционной компании для проведения предварительного скрининга, после чего постараемся привлечь партнеров для их реализации", - добавил замминистра.