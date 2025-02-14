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Замминистра: Тюркский инвестфонд сыграет важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами

Замминистра: Тюркский инвестфонд сыграет важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами
Бизнес
14 февраля 2025 г. 12:17
Замминистра: Тюркский инвестфонд сыграет важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами

Тюркский инвестиционный фонд может сыграть важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на встрече "Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркского мира: Информационная сессия для бизнес-лидеров и B2B".

По его словам, фонд открывает широкие перспективы для финансирования региональных проектов, в том числе инициатив малого и среднего бизнеса.

"Будучи одной из стран-учредителей фонда, мы уверены, что он выведет экономическое сотрудничество между тюркскими государствами на новый уровень. Используя его возможности, мы призываем к реализации совместных проектов и инновационных инициатив, что позволит усилить экономическую интеграцию и укрепить позиции наших стран на мировых рынках", - отметил Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Türk İnvestisiya Fondu işbirliyinin stimullaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər"

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