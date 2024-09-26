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Замминистра: Товарооборот между Азербайджаном и странами ССАГЗ вырос на 28%

Замминистра: Товарооборот между Азербайджаном и странами ССАГЗ вырос на 28% 11:07
Бизнес
26 сентября 2024 г. 11:35
Замминистра: Товарооборот между Азербайджаном и странами ССАГЗ вырос на 28%

Товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) в январе-августе вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на втором экономическом форуме Азербайджан-ССАГЗ в Баку.

"В частности, за этот период наш экспорт вырос в два раза. Позитивная статистическая динамика, наблюдаемая между Азербайджаном и странами ССАГЗ, не ограничивается только торговлей. Мы также отмечаем значительный рост взаимных прямых инвестиций. Особенно радует расширение нашего сотрудничества в традиционном энергетическом секторе, а в последние годы - в области альтернативной энергетики", - подчеркнул замминистра.

Анар Ахундов также подчеркнул, что увеличение числа прямых рейсов, упрощение визовых процедур, а с некоторыми странами и вовсе переход на безвизовый режим, способствуют росту взаимного туристического потока. По его словам, число туристов, приезжающих в Азербайджан из нескольких стран ССАГЗ, значительно возросло - более чем на 50%.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy minister: Trade turnover with GCC countries rose by 28%
Версия на азербайджанском языке Anar Axundov: "KƏŞ ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 28 % artıb"

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