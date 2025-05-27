Замминистра: Товарооборот между Азербайджаном и странами ЕАЭС за три года вырос на 60%

Замминистра: Товарооборот между Азербайджаном и странами ЕАЭС за три года вырос на 60%

За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 млрд долларов США.

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За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 млрд долларов США. Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе". "Залогом дальнейшего устойчивого роста в торгово-экономических отношениях является комплексное развитие транспортно-логистических связей", - подчеркнул он. В свою очередь старший преподаватель факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Надежда Бычкова отметила, что Азербайджан усиливает свою роль как стратегического транспортного узла. "Сегодня Азербайджан, обладая развитой инфраструктурой и продолжая активно инвестировать в расширение транспортной сети, закрепляет свое стратегическое преимущество как важнейший транзитный узел, расположенный в центре евразийской географии на пересечении ключевых трансъевразийских маршрутов", - заявила эксперт. Подпишитесь на наш Telegram канал