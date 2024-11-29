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Замминистра: Существует потенциал для увеличения торгового оборота Азербайджана со странами СПЕКА

Замминистра: Существует потенциал для увеличения торгового оборота Азербайджана со странами СПЕКА Существует широкий потенциал для увеличения торгового оборота Азербайджана со странами СПЕКА.
Бизнес
29 ноября 2024 г. 18:30
Замминистра: Существует потенциал для увеличения торгового оборота Азербайджана со странами СПЕКА

Существует широкий потенциал для увеличения торгового оборота Азербайджана со странами СПЕКА.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на первом заседании 19-й сессии Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в столице Таджикистана Душанбе.

По его словам, в реализации целей СПЕКА наблюдается значительный прогресс: "Примером этому служит постоянный рост торгового оборота между странами программы, улучшение инвестиционного климата, активное сотрудничество в ключевых секторах, таких как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и технологии".

С.Баширли добавил, что в Азербайджане реализованы важные инициативы по дальнейшему улучшению бизнес-среды и поддержке инновационных проектов: "Эти шаги способствуют расширению бизнес-деятельности и увеличению инвестиций в регионе".

На мероприятии были заслушаны и обсуждены отчеты рабочих групп СПЕКА, а также секретариатов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссии (ЕЭК). Была принята "Душанбинская декларация", предусматривающая региональное сотрудничество в области цифровизации торговли, инвестиций и других сферах.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan has potential to boost trade with SPECA countries
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanın SPECA ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün potensial var"

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