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Замминистра: Стратегия экономики нового поколения будет поддерживать экономический рост по 69 направлениям

Замминистра: Стратегия экономики нового поколения будет поддерживать экономический рост по 69 направлениям Стратегия экономики нового поколения Азербайджана будет способствовать развитию экономики до 2030 года, охватывая государственное, частное и гражданское общество, поддерживать экономический рост в Азербайджане по 9 основным проектам и 69 направлениям деят
Бизнес
25 сентября 2023 г. 10:43
Замминистра: Стратегия экономики нового поколения будет поддерживать экономический рост по 69 направлениям

Стратегия экономики нового поколения Азербайджана будет способствовать развитию экономики до 2030 года, охватывая государственное, частное и гражданское общество, поддерживать экономический рост в Азербайджане по 9 основным проектам и 69 направлениям деятельности в рамках этих проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов на мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности“, посвященном ”Применению технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике“, проходящей в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Он отметил, что в Стратегии отражено широкое использование цифровых технологий для повышения конкурентоспособности различных секторов, упрощения доступа граждан к услугам и содействия совершенствованию деятельности государственных служб: "Реализация стратегии направлена на развитие во всех сферах: от усиления бизнес-трансформации до наращивания потенциала, создание предприятия модельного типа и технологического центра нового поколения с широким применением технологий 4-й промышленной революции, создания цифровых двойников и реализации инициативы “локальный генеративный искусственный интеллект”, продвижения предпринимательства и поддержки доступной инфраструктуры".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Yeni Nəsil İqtisadiyyat Strategiyası 69 istiqamətdə iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

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