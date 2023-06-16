Замминистра: Сотрудничество с ВБ сыграло важную роль в экономическом развитии страны

Плодотворное сотрудничество Азербайджана с такой авторитетной международной организацией, как Всемирный банк, и многие проекты, реализуемые при поддержке банка в последние десятилетия, сыграли важную роль в экономическом развитии страны

Плодотворное сотрудничество Азербайджана с такой авторитетной международной организацией, как Всемирный банк, и многие проекты, реализуемые при поддержке банка в последние десятилетия, сыграли важную роль в экономическом развитии страны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка.

По его словам, Азербайджан всегда придает особое значение сотрудничеству и консультациям с международными организациями, в частности с Всемирным банком, в поиске путей решения различных экономических вопросов, формировании концептуальных взглядов на те или иные социально-экономические проблемы и комплексному решению актуальных для страны вопросов, связанных с устойчивым, диверсифицированным экономическим развитием: "В этом контексте и на фоне изменений, которые произошли в мировой экономике в последние годы, я рад принять участие в презентации июньского выпуска такого важного отчета ВБ как “Глобальные экономические перспективы”, который публикуется два раза в год. Отрадно, что эта презентация впервые проходит в Азербайджане, в городе Баку, за эту инициативу мы выражаем глубокую благодарность Всемирному банку".