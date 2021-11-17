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Замминистра: Российские технологии помогут Азербайджану в реализации различных проектов

Замминистра: Российские технологии помогут Азербайджану в реализации различных проектов Технологии, поставляемые Россией, помогут Азербайджану в реализации различных проектов в разных секторах.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 11:01
Замминистра: Российские технологии помогут Азербайджану в реализации различных проектов

Технологии, поставляемые Россией, помогут Азербайджану в реализации различных проектов в разных секторах.

Как передает Report, об этом сказал первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Он отметил, что развитие экономических отношений очень важно для обеих стран, уже налажено достаточно активное сотрудничество между российскими и азербайджанскими компаниями.

По его словам, реализация подобных деловых миссий дает потенциал для дальнейшего развития отношений.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Russian technologies will help Azerbaijan to implement various projects

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