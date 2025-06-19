Замминистра: РФ изучает предложение Азербайджана по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения

Азербайджан заявил о заинтересованности в изменении действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

Азербайджан заявил о заинтересованности в изменении действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, Минфин РФ со своей стороны не планирует в ближайшее время изменять какие-либо налоговые соглашения. Однако, запрос об этом должен исходить от бизнеса или от других стран.

"Сейчас у нас есть такого рода интерес со стороны Азербайджана. Будем общаться с коллегами и, если найдем взаимовыгодное, взаимоприемлемое условие, будем двигаться", - сказал замминистра.

Соглашение между Азербайджаном и РФ было заключено в 1997 году.