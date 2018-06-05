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    Замминистра: Реформы в области развития малого и среднего предпринимательства продолжатся

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    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Малые и средние предприниматели играют важную роль в экономике страны. Реформы в этой области будут продолжаться".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

    По его словам, предпринимаются серьезные шаги для развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане:

    "Президент Ильхам Алиев утвердил дорожную карту по развитию малого и среднего предпринимательства. В целях систематизации работ в этой области при министерстве экономики создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства".

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