Замминистра: Реформы в области развития малого и среднего предпринимательства продолжатся

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Малые и средние предприниматели играют важную роль в экономике страны. Реформы в этой области будут продолжаться".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

По его словам, предпринимаются серьезные шаги для развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане:

"Президент Ильхам Алиев утвердил дорожную карту по развитию малого и среднего предпринимательства. В целях систематизации работ в этой области при министерстве экономики создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства".