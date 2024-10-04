Замминистра: Развитие "зеленой экономики" - важный фактор устойчивого развития страны

Глобальные изменения климата, истощение природных ресурсов и растущий спрос диктуют развитие "зеленой экономики", что стало важным фактором устойчивого развития каждой страны.

Глобальные изменения климата, истощение природных ресурсов и растущий спрос диктуют развитие "зеленой экономики", что стало важным фактором устойчивого развития каждой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на III Форуме аналитических центров Организации экономического сотрудничества на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы" в Баку.

Он отметил, что в настоящее время удельный вес электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 14,4%, и к 2030 году планируется существенно увеличить данную цифру.

Замминистра также подчеркнул, в стране реализуется ряд крупных проектов для достижения поставленных целей в сфере "зеленой энергетики".