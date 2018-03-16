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    Замминистра: Продажи азербайджанского граната на зарубежных рынках под видом армянского продукта невозможны

    © Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Продажи азербайджанского граната на зарубежных рынках под видом армянского продукта невозможны.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

    По его словам, экспортируемый товар имеет сертификат происхождения: "Это строго контролируется. Такое может произойти только в случае розничных продаж. Никто от этого не застрахован. Многие экспортеры маркируют продукты. Некоторое время назад азербайджанские яблоки продавались в Армении, попав туда через Грузию. Это положительное явление, которое говорит о том, что товары Азербайджана конкурентоспособны, и подтверждает недостатки экономики Армении". 

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