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Замминистра: Азербайджан прилагает все усилия для укрепления связей с ООН

Замминистра: Азербайджан прилагает все усилия для укрепления связей с ООН С момента обретения независимости Азербайджан прилагает все усилия для развития и укрепления связей с ООН.
Бизнес
2 ноября 2022 г. 11:45
Замминистра: Азербайджан прилагает все усилия для укрепления связей с ООН

С момента обретения независимости Азербайджан прилагает все усилия для развития и укрепления связей с ООН.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на мероприятии на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

"Наша страна придает особое значение отношениям с международными организациями, плодотворно сотрудничает со многими специализированными структурами и агентствами ООН, активно участвует в глобальных инициативах организации, связанных с развитием", - отметил замминистра.

По его словам, в результате проделанной работы в отчете "Устойчивое развитие - 2022", который ежегодно публикуется для анализа реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах, входящих в ООН, Азербайджан расположился на 50-ом месте среди 163 стран, набрав 73,5 балла из 100 возможных. По этому показателю страна продвинулась на 5 строчек по сравнению с отчетом 2021 года.

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Версия на английском языке Azerbaijani Deputy Minister: 'Every effort is made to develop relations with UN'
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "BMT ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə hər cür səy göstərilir"

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