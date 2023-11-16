Замминистра: Поддержка правительства сделает Карабахский регион более привлекательным для бизнеса

Интеграция в экономику ресурсов и богатств освобожденных от оккупации территорий, а также потенциал создания более эффективных коммуникационных линий международного значения открывают новые возможности для развития сектора МСБ не только в Азербайджане, но

Интеграция в экономику ресурсов и богатств освобожденных от оккупации территорий, а также потенциал создания более эффективных коммуникационных линий международного значения открывают новые возможности для развития сектора МСБ не только в Азербайджане, но и во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на Всемирном форуме по малому и среднему предпринимательству в Баку.

Он отметил, что наряду с уникальными природными преимуществами этого региона, льготы и прочие инструменты поддержки, применяемые правительством, делают Карабахский регион более привлекательным для бизнеса.

"Карабахский регион обладает большим потенциалом в транспортно-транзитной, сфере возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, промышленности, горнодобывающей и пр. Внедрение концепций "зоны зеленой энергии", "умного города" и "умного села" станет большим вкладом в устойчивое развитие как нашей страны, так и региона в целом", - сказал Мамедов.

Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству проходит в Баку при поддержке Министерства экономики, KOBİA и Международного совета по малому бизнесу (ICSB).