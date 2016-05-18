​Замминистра: Певцы занижают сумму гонораров

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в Баку организовано 6 324 свадебных церемоний.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов отметил, что певцы рекламируют сумму выплачиваемых ими налогов: "Певцы занижают количество свадеб, на которых принимают участие, и указывают гонорары в размере 20-70 манатов. В ходе камеральных проверок мы начислили одному певцу налог в размере 4 тыс. манатов. Он же везде говорил, что с него требуют 100 тыс. манатов".