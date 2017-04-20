Замминистра: Объем инвестиций Азербайджана в ОАЭ составил 300 млн долларов

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В ОАЭ сегодня состоится заседание экономической комиссии с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на WAM, в связи с этим в ОАЭ прибыла азербайджанская делегация, состоящая из 28 представителей государственного и частного сектора, возглавляемая заместителем министра экономики Сахилем Бабаевым.

В ходе визита в ОАЭ, С.Бабаев провел встречу с заместителем председателя Торговой Палаты Дубая Маджидом аль-Шамси, а также группой арабских бизнесменов в области пищевой и легкой промышленности. На встрече обсуждались пути расширения торговых связей.

М. аль-Шамси отметил уникальные торговые связи между Азербайджаном и ОАЭ, которые еще больше развились за последние годы благодаря визитам высокопоставленных лиц с обеих сторон. Вице-президент сообщил, что объем ненефтяной торговли между Дубаем и Азербайджаном составил 220 млн долларов в прошлом году.

В свою очередь С. Бабаев выразил приверженность правительства Азербайджана к выявлению всех возможностей для увеличения уровня торговли с ОАЭ. Он сообщил, что объем инвестиций Азербайджана в ОАЭ составили 300 млн долларов, в то время как в Азербайджане действует 255 компаний с капиталом из ОАЭ.

Замминистра выразил заинтересованность в создании совместных предприятий в области промышленности, логистики и транспорта, а также призвал арабских инвесторов вкладывать в Азербайджан.