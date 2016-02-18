​Замминистра: ОАЭ и страны залива проявляют интерес к ненефтяному сектору Азербайджана

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Казахстан ищут новые пути для привлечения иностранных инвесторов и повышения доходов в условиях низких нефтяных цен. Как передает Report, об этом сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев в своем выступлении на проходящем в Дубае первом бизнес-форуме стран СНГ.

По словам С.Бабаева, падение цен на нефть создает возможности для разветвления азербайджанской экономики и способствует привлечению иностранных инвестиций в ненефтяной сектор: "В основном, интерес проявляют инвесторы из ОАЭ и члены Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC). Диверсификация экономики - одна из основных целей Азербайджана в 2016 году. Это длительный процесс, однако мы добились определенных достижений в этом направлении. В настоящее время в Азербайджане 71% ВВП приходится на нефтяной сектор".

Замминистра сообщил, что грузоперевозки из Европы в Китай через территорию Азербайджана создадут определенные возможности для страны. С.Бабаев также добавил, что это положительно повлияет на развитие сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения и туризма.