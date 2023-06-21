Замминистра о работах по увеличению ненефтяного экспорта

В Азербайджане для того, чтобы сделать ненефтяную продукцию конкурентоспособной, рассматриваются правовые режимы, подписываются преференциальные торговые соглашения с различными странами, ведутся обсуждения свободных рынков.

В Азербайджане для того, чтобы сделать ненефтяную продукцию конкурентоспособной, рассматриваются правовые режимы, подписываются преференциальные торговые соглашения с различными странами, ведутся обсуждения свободных рынков.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на проходящем сегодня в Баку "Саммите человеческих ресурсов 2023".

Э.Алиев подчеркнул, что в прошлом году ненефтяной экспорт превысил 3 млрд долларов США: "Процесс продолжается по нарастающей динамике. Основная цель – достижение целей, связанных с ненефтяным сектором, указанных в Государственной стратегии на 2022-2026 годы"

Напомним, что в этом году Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 1 млрд 465,85 млн долларов США. Только в мае стоимость ненефтяного экспорта составила 278,25 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем год назад.

За последние пять лет объем экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составил 11,3 млрд долларов США.