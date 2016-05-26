​Замминистра: Наиболее часто случаи уклонения от уплаты налогов отмечаются в сфере торговли и строительства

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане за уклонение от уплаты налогов возбуждены уголовные дела в отношении 91 компании, действующей в сфере торговли". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов: "В других сферах их количество доходит до нескольких сотен".

По словам С.Алекперова, министерство налогов продолжает расширять налоговую базу: "Ведутся работы по поиску и привлечению к налогообложению новых источников. Мы видим достаточно большой потенциал в этой сфере. Наиболее часто случаи уклонения от уплаты налогов отмечаются в сферах с большим объемом наличных расчетов, таких как торговля и строительство. Также ведется работа по привлечению к налогообложению электронной торговли. В Азербайджане действуют транснациональные компании, оказывающие электронные услуги, а также электронные биржи. Это новые сферы для нас".

Коснувшись вопроса выплат налоговой задолженности должниками, вылетающими за пределы страны, непосредственно в аэропорту, замминистра отметил, что это нереально и регулируется нынешним законодательством: "Это решение принимает суд. После оплаты долга, в течение двух дней судебные инстанции должны принять соответствующее решение".