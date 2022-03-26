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Замминистра: Мы приглашаем индийских бизнесменов на освобожденные территории

Замминистра: Мы приглашаем индийских бизнесменов на освобожденные территории Азербайджан приглашает на освобожденные территории индийских бизнесменов.
Бизнес
26 марта 2022 г. 17:11
Замминистра: Мы приглашаем индийских бизнесменов на освобожденные территории

Азербайджан приглашает на освобожденные территории индийских бизнесменов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на открытии в Баку эксклюзивной торговой выставки индийской продукции Best of India.

Ф.Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении связей между двумя странами.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что традиционная ежегодная выставка не проводилась два года из-за пандемии: "Выставка, которая продлится 9 дней, посвящена 75-летию независимости Индии".

На выставке Best of India принимают участие около 60 индийских компаний. Здесь представлена высококачественная продукция, включая рис, чай, специи, сувениры, ремесленные изделия и мебель для дома.

Выставка проходит в Бакинском дворце спорта на проспекте Нефтчиляр, 26А и продлится до 3 апреля. Время работы выставки с 11:00 до 19:00.

Отметим, что в 2021 году общий торговый оборот между Индией и Азербайджаном увеличился на 26,8% по сравнению с 2020 годом и составил 739,1 млн долларов США.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan wants to see Indian businesses in its liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini: "Azad olunmuş ərazilərdə hindistanlı iş adamlarını görmək istəyirik"

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