Замминистра: Мы полностью выполним обязательства перед ООН

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Мы полностью выполним взятые на себя обязательства перед ООН в рамках цели по устойчивому развитию. Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев на мероприятии, проходящем в рамках проекта "Восточное партнерство: Будь готов к торговле" в Баку.

По его словам, Азербайджану удалось добиться наращивания объемов экспорта благодаря проводимым реформам: "По итогам проделанных работ общий экспорт вырос на 44%, ненефтяной – на 22%, экспорт сельхозпродукции – на 40%".

Исполнительный директор Международного торгового центра Аранча Гонзалес отметила, что они помогут азербайджанским бизнесменам в получении некоторых стандартов для доступа на европейские рынки: "До 80% предпринимателей в Азербайджане заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Но только 10% из них участвуют в экспорте. Как вы знаете, в Европе очень строгие гигиенические требования. Необходимо производить продукцию в соответствии с этими стандартами. Мы поддержим вас в этом вопросе, а именно, в улучшении качества экспорта в последующие 3 года".