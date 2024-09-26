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Замминистра: Компании из стран ССАГЗ проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях Азербайджана

Замминистра: Компании из стран ССАГЗ проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях Азербайджана 11:28
Бизнес
26 сентября 2024 г. 12:08
Замминистра: Компании из стран ССАГЗ проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях Азербайджана

Компании стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГЗ) проявляют большой интерес к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на II экономическом форуме Азербайджана и стран ССАГЗ в Баку.

Он отметил, что привлечение частных инвестиций для развития освобожденных от оккупации территорий является одним из основных приоритетов Азербайджана: "Для повышения инвестиционной привлекательности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов с 1 января 2023 года на 10-летний период предусмотрены различные таможенные и налоговые льготы для субъектов бизнеса".

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Версия на английском языке GCC firms show great interest in Azerbaijan’s liberated lands, says DM
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "KƏŞ ölkələrinin şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük maraq göstərirlər"

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