Замминистра: Компании из стран ССАГЗ проявляют большой интерес к работе на освобожденных территориях Азербайджана

11:28

Компании стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГЗ) проявляют большой интерес к деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на II экономическом форуме Азербайджана и стран ССАГЗ в Баку.

Он отметил, что привлечение частных инвестиций для развития освобожденных от оккупации территорий является одним из основных приоритетов Азербайджана: "Для повышения инвестиционной привлекательности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов с 1 января 2023 года на 10-летний период предусмотрены различные таможенные и налоговые льготы для субъектов бизнеса".