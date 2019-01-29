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    Замминистра: Количество налоговых проверок сокращено втрое

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане было проведено около 1500 выездных налоговых проверок.

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра налогов Сахиб Алекперов сказал на сегодняшней конференции, посвященной итогам реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы.

    По его словам, это в 3 раза меньше, чем в 2017 году.

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